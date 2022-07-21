Комаровский озвучил лучшие способы вытащить занозу

Заноза - очень частое явление, которое может омрачить настроение и спокойствие. Но есть способы, как от нее избавиться.
Ими поделился известный педиатр Евгений Комаровский.
Удалять занозу должен тот, кто лучше видит и у кого наименее выражено дрожание рук;
не торопитесь, подготовьтесь: положите рядом все необходимое, в обязательном порядке обеспечьте нормальное освещение;
для удаления мелких заноз очень пригодится увеличительное стекло;
заноза может торчать из раны, а может быть обломанной, т. е. полностью находиться внутри кожи. Если заноза торчит, то всегда имеет смысл сначала удалить ее и только потом обрабатывать рану (мыть, намыливать, тереть и т. д.).
По словам доктора, это правило логично обусловлено тем, что в процессе мытья раны занозу легко сломать. В то же время самый оптимальный вариант действий — налить на ранку дезинфицирующий раствор.
Если вы не можете удалить занозу — это однозначный повод для обращения за медицинской помощью.
Перед тем как отправляться к врачу, воспользуйтесь дезинфицирующим раствором или спиртовым раствором йода и накройте занозу бактерицидным пластырем.
Напомним, ранее Комаровский прокомментировал слухи о распространении чумы в Украине и объяснил, стоит ли запасаться лекарствами.
Добавим также, перед этим доктор рассказал, как лечить синдром раздраженного кишечника.