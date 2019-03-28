Комаровський поділився цікавими фактами про антибіотики

Доктор Комаровський (facebook.com/uakomar)

Комаровський докладно розповів про антибіотикотерапію

Доктор Комаровський розповів, що потрібно знати батькам про антибіотики. У соціальній мережі Instagram Комаровський зазначає, що антибіотикотерапія не терпить самодіяльності.

За словами доктора, не можна призначати, скасовувати або змінювати дозування самостійно, в таких випадках першочергово важливо слідувати рекомендаціям лікаря.

Нерідко батьки, разом з призначеним дитині антибіотиком, дають ще й протиалергічний препарат, побоюючись реакції незміцнілого організму. Однак Євген Комаровський виступає проти такого поєднання, оскільки дана практика просто марна.

Комаровський про антибіотики: (фото: pxhere.com)

Також він вказує на типові помилки. Експерт стверджує, що часом, батьки починають зменшувати дозу препарату на другий день після початку антибіотикотерапії, коли бачать, що дитині стало краще. Комаровський пише, що це є в корені неправильним підходом та рекомендує давати антибіотики в тій же дозі.

Також він зазначає, що антибіотикотерапія однозначно показана при скарлатині, ангіні та дизентерії.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як потрібно поводитися батькам, якщо дитина поскаржилася на болі у животі. Крім того, він перерахував симптоми, які можуть вказувати на те, що дитині терміново потрібен лікар.

Раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про найбільш небезпечні стани у дітей та перерахував симптоми, при яких негайно потрібен лікар.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський розповів, як відреагувати на те, що дитина отримала удар по голові або забій.