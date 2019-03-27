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Деякі ситуації дуже небезпечні: Комаровський розповів про біль в животі у дітей

STYLERЖиття    27.03.2019 - 22:40
Деякі ситуації дуже небезпечні: Комаровський розповів про біль в животі у дітей
Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доктор Комаровський назвав симптоми, які повинні насторожити батьків

Доктор Комаровський розповів, як потрібно поводитися батькам, якщо дитина поскаржилася на те, що у неї болить живіт. Він перерахував симптоми, які можуть вказувати на те, що ситуація дуже серйозна і дитину потрібно негайно показати лікареві.

Комаровський пояснив, що в дитячому віці болі в животі в більшості випадків не є небезпечними і можуть бути пов'язані з підвищеним газоутворенням, спазмом кишечника або несвоєчасної дефекацією. Він назвав такі болі простими, безпечними і функціональними і зазначив, що в таких ситуаціях діти зазвичай показують, що у них болить в центрі живота – в області пупка.

Якщо ж дитина показує на будь-яке інше місце на животі – то це привід негайно звернутися до лікаря.

Щоб допомогти дитині, потрібно поцікавитися, чи давно він ходив в туалет по "великій нужді" і запропонувати йому сходити в туалет. Якщо дефекація утруднена – то доктор рекомендує використовувати свічки з гліцерином.

"Універсальні принципи допомоги при болю:

- спокій (сон), обмеження фізичних навантажень;

- знеболюючі засоби;

- якщо дитина не просить їсти – не годувати;

- якщо попросить - не раніше, ніж через годину після того, як біль вщухла", - радить Комаровський.

Деякі ситуації дуже небезпечні: Комаровський розповів про біль в животі у дітей

Біль в животі у дітей (pixabay.com)

Крім того, він перерахував симптоми, які можуть вказувати на те, що дитині терміново потрібен лікар:

- біль локалізується в правої підвздошній області (внизу живота праворуч);

- болю передувала травма;

- є сліди крові в калі або блювотних масах;

- є будь-які проблеми з сечовипусканням (утруднення, болючість);

біль у животі поєднується з:
- вираженою блідістю шкіри і пітливістю;
- проносом та підвищеною температурою тіла;
- висипом;
- сонливістю

Також Комаровський вказав на ще один важливий нюанс. Хлопчики можуть соромитися і говорити, що болить живіт, але насправді біль сконцентрована в області паху і яєчок. А таких ситуаціях також необхідна невідкладна консультація лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про найбільш небезпечні стани у дітей і перерахував симптоми, при яких лікар потрібен негайно.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський розповів, як відреагувати на те, що дитина отримала удар по голові або забій.

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