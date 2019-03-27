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Некоторые ситуации очень опасны: Комаровский рассказал о болях в животе у детей

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 22:40
Некоторые ситуации очень опасны: Комаровский рассказал о болях в животе у детей
Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доктор Комаровский назвал симптомы, которые должны насторожить родителей

Доктор Комаровский рассказал, как нужно вести себя родителям, если ребенок пожаловался на то, что у него болит живот. Он перечислил симптомы, которые могут указывать на то, что ситуация очень серьезная и ребенка нужно немедленно показать врачу.

Комаровский объяснил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и могут быть связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременной дефекацией. Он назвал такие боли простыми, неопасными и функциональными и отметил, что в таких ситуациях дети обычно показывают, что у них болит в центре живота – в области пупка.

Если же ребенок показывает на любое другое место на животе – то это повод немедленно обратиться к врачу.

Чтобы помочь ребенку, нужно поинтересоваться, давно ли он ходил в туалет по "большой нужде" и предложить ему сходить в туалет. Если дефекация затруднена – то доктор рекомендует использовать свечи с глицерином.

"Универсальные принципы помощи при боли:

- покой (сон), ограничение физических нагрузок;

- обезболивающие средства;

- если ребенок не просит есть – не кормить;

- если попросит – то не ранее, чем через час после того, как боль утихла", - советует Комаровский.

Некоторые ситуации очень опасны: Комаровский рассказал о болях в животе у детей

Боль в животе у детей (pixabay.com)

Кроме того, он перечислил симптомы, которые могут указывать на то, что ребенку срочно нужен врач:

- боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа);

- боли предшествовала травма;

- имеются следы крови в кале или рвотных массах;

- имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность);

боль в животе сочетается с:
- выраженной бледностью кожи и потливостью;
- поносом и повышенной температурой тела;
- сыпью;
- сонливостью.

Также Комаровский указал на еще один важный нюанс. Мальчики могут стесняться и говорить, что болит живот, но самом деле боль сконцентрирована в области паха и яичек. А таких ситуациях также необходима неотложная консультация врача.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал о самых опасных состояниях у детей и перечислил симптомы, при которых врач нужен немедленно.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский рассказал, как отреагировать на то, что ребенок получил удар по голове или ушиб.

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