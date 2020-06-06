Комаровський поділився новою інформацією про COVID-19

Євген Комаровський розповів, як себе вести і що робити, якщо Ви перехворіли коронавірусом 2020. Відповідні рекомендації опубліковані на сторінці лікаря в соціальній мережі Instagram.

"Здрастуйте, доктор. Мені здається, що нещодавно я вже перехворіла коронавірусом: кашель, закладеність носа, пропав нюх. В поліклініку не ходила, до лікаря не зверталася - дуже погано не було. Адже це схоже на симптоми COVID-19? Як мені тепер поводитись?" - запитала читачка.

Комаровський відповів, що симптоми дійсно схожі на ті, що бувають у людини, яка заражена COVID-19. Однак це не говорить про те, що тепер можна забути про правила обережності.

"Навіть якщо у вас вже була коронавірусна інфекція, то ви все одно можете взятися за ручку двері, отримати "в руку" коронавірус, привітатися з кимось і заразити його. Тобто навіть якщо ви перенесли коронавірус, це не дає вам права скрізь ходити, хапатися за все підряд і ризикувати життям інших людей. Будьте, будь ласка, обережні: дотримуйтесь соціальної дистанції та мийте руки", - написав Комаровський.

Також доктор заявив, коли епідемія піде на спад і трохи розвантажаться лабораторії, тоді в кожного буде можливість дізнатися, перенесений коронавірус чи ні. Лише після цього можна буде робити індивідуальні та глобальні висновки.

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