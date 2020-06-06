Комаровский поделился новой информацией о COVID-19

Евгений Комаровский рассказал, как себя вести и что делать, если Вы переболели коронавирусом 2020. Соответствующие рекомендации опубликованы на странице врача в социальной сети Instagram.

"Здравствуйте, доктор. Мне кажется, что недавно я уже переболела коронавирусом: кашель, заложенность носа, пропало обоняние. В поликлинику не ходила, к врачу не обращалась - очень плохо не было. Это ведь похоже на симптомы COVID-19? Как мне теперь себя вести?" - задала вопрос читательница.

Комаровский ответил, что симптомы действительно похожи на те, что бывают у человека зараженого COVID-19. Однако это не говорит о том, что теперь можно забыть о правилах предосторожности.

"Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", - написал Комаровский.

Также доктор заявил, когда эпидемия пойдет на спад и немного разгрузятся лаборатории, тогда у каждого будет возможность узнать, перенесен коронавирус или нет. Лишь после этого можно будет делать индивидуальные и глобальные выводы.

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