Комаровський розповів, що робити, якщо дитина відмовляється від молочного

Фото: Євген Комаровський (РБК-Україна)

Відсутність в раціоні молочних продуктів не є критичною

Популярний лікар і телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів батькам про те, чому дитина не хоче їсти молочне і як з цим боротися. Відповідний пост опублікований в Instagram.

Експерт стверджує, що більшість батьків помічають небажання дитини їсти молочне і відносяться до даної ситуації занадто серйозно. "Це небезпечно, але це вкрай неприємно для батьків таких дітей", - пише лікар.

Головна проблема, за словами Комаровського, полягає саме в тому, що батьки накручують зайве і вважають правильним щось придумати, щоб нагодувати дитину молочним.

Комаровський пише: "Тим не менше, є один молочний продукт, який всі напевно знають, і всі діти його їдять - морозиво. Так що морозиво вже точно дитина їсть. Хвилювання, пов'язані з тим, що дитина не їсть молочні продукти, як правило, зумовлені тим, що в молочних продуктах є багато кальцію і багато білка. Немає молочних продуктів – не вистачає".

Експерт пише, що приводу хвилюватися у батьків немає, оскільки білка так само багато і в рибі, і в м'ясі, і в яйцях. А відсутність у раціоні молочних продуктів зовсім не є критичним.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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