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Комаровский рассказал, что делать, если ребенок отказывается от молочного

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 10:21
Комаровский рассказал, что делать, если ребенок отказывается от молочного
Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Отсутствие в рационе молочных продуктов не является критичным

Популярный врач и телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал родителям о том, почему ребенок не хочет есть молочное и как с этим бороться. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Эксперт утверждает, что большинство родителей замечают нежелание ребенка есть молочное и относятся к данной ситуации слишком серьезно. "Это неопасно, но это крайне неприятно для родителей таких детей", - пишет врач.

Главная проблема, по словам Комаровского, состоит именно в том, что родители накручивают лишнее и считают правильным что-то придумать, чтобы накормить ребенка молочным.

Комаровский пишет: "Тем не менее, есть один молочный продукт, который все наверняка знают, и все дети его едят – мороженое. Так что мороженое уж точно ребенок ест. Волнения, связанные с тем, что ребенок не ест молочные продукты, как правило обусловлены тем, что в молочных продуктах есть много кальция и много белка. Нет молочных продуктов – не хватает".

Эксперт пишет, что повода волноваться у родителей нет, поскольку белка так же много и в рыбе, и в мясе, и в яйцах. А отсутствие в рационе молочных продуктов вовсе не является критичным. 

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок отказывается от молочного

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Мы писали, что Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком.

А также о том, что эксперт рассказал, с какого возраста можно путешествовать с ребенком.

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