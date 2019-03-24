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Комаровський розповів, за яких умов дитина може бути вегетаріанцем

STYLERЖиття    24.03.2019 - 13:53
Комаровський розповів, за яких умов дитина може бути вегетаріанцем
Євген Комаровський (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про те, чи можна дитині бути вегетаріанцем

Доктор Комаровський розповів, чи можна дитині бути вегетаріанцем або сироїдом. При цьому експерт заявив, що з точки зору природи і еволюції людський організм на вегетаріанство не розрахований.

Комаровський зазначив, що люди за своєю природою пристосовані до того, щоб їсти овочі, фрукти, м'ясо, рибу, молоко і яйця. Тим не менш, він вважає, що якщо якась сім'я добре себе почуває на вегетаріанстві, то це повне право сім'ї.

Але справа в тому, що дитина не повинна страждати від того, що його сім'я вибрала таку модель харчування, що виключає з раціону м'ясо. Оскільки при вегетаріанстві дитина однозначно буде відчувати дефіцит вітамінів групи В і заліза.

Відео: YouTube/Доктор Комаровський

Але якщо у сім'ї є принципова позиція не їсти м'яса, то вона зобов'язана контактувати з адекватним доктором і обговорювати з ним, яким чином і з допомогою яких препаратів сім'я буде компенсувати дефіцит вітамінів В і заліза у дитини.

Крім обговорення теми ліків в доповнення до дієти батькам слід обговорити і способи контролю, коли перевірити рівень заліза, коли зробити аналіз крові і т. д.

"Якщо ви пішли по шляху вегетаріанства, то не забудьте в цю дорогу взяти з собою хорошого лікаря", - підсумував Комаровський.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів батькам, як прищепити дитині любов до читання. За його словами, присвячений читанню вечір зближує сім'ю.

Раніше повідомлялося про те, що Комаровський розвіяв міф про температуру у дітей і розповів, про що можуть свідчити холодні руки і ноги у дитини.

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