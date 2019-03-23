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Комаровський розповів, як заохотити дитину до читання

STYLERЖиття    23.03.2019 - 11:13
Комаровський розповів, як заохотити дитину до читання
Комаровський розповів про заохочування дитини до читання (колаж РБК-Україна)

Комаровський каже, що присвячений читанню вечір зближує сім'ю

Доктор Комаровський розповів, як прищепити дитині любов до читання. На своїй Instagram-сторінці відомий педіатр поділився секретом, що складається з дев'яти простих кроків, які допоможуть дитині полюбити це приємне і корисне заняття.

До того ж ці поради допоможуть зблизитися зі своїми рідними під час спільного сімейного проведення часу за читанням.

  1. Потрібно прибрати подалі мобільні телефони, планшети та інші гаджети.
  2. Приготуйте ароматний чай і різні смаколики.
  3. Запаліть свічки і створіть особливу обстановку (світло при цьому краще не вимикати, щоб не зіпсувати зір).
  4. Заздалегідь дістаньте книгу, яку плануєте прочитати. Якщо такий вечір влаштовувати регулярно, то кожен раз книгу може вибирати один з членів сім'ї: тато, мама або дитина.
  5. Почати краще з класичних творів.
  6. Правило: той, хто вибрав книгу, той і буде читати.
  7. Обов'язкова умова вечора читання - це обговорення, обмін думками та дискусія.
  8. Поділіться своїми історіями з дитинства, може, ви бували на місці головного героя. Який урок підносить нам фінал оповідання? Який герой вам сподобався найбільше?
  9. Ваша розмова має бути живим, сперечайтеся, але по-доброму, радійте і сумуйте разом з героями книги.

Комаровський розповів, як заохотити дитину до читання

Комаровський розповів про заохочування дитини до читання (фото: pixabay.com)

"Традиція сімейного читання допомагає у творчій формі налагодити контакт між близькими", - пише педіатр.

Раніше доктор Комаровський розповів про те, як розпізнати інфаркт. Він повідомив про те, які симптоми можуть вказувати на те, що болі в серці означають інфаркт, і які методи профілактики серцево-судинних захворювань існують.

Також ми писали про те, що Комаровський розвіяв міф про температуру у дітей і розповів, про що можуть свідчити холодні руки і ноги у дитини.

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