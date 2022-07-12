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Комаровський розповів, кому не можна морозиво, а кому - хоч щогодини

Скріншот відео: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Морозиво - не такий страшний продукт, як про нього говорять. А міф про те, що від холодного можна захворіти, давно розвіяно. Є у продукту і мінуси, і плюси, а ще там немає консервантів - вони просто не потрібні.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів Доктор Комаровський.

Що ж таке морозиво?

За словами педіатра, це збита, тобто змішана з повітрям суміш, до якої входять молоко, вершки, вершкове масло, цукор, добавки - фрукти, шоколад, печиво тощо.

"У морозиво ніколи не додають ніякі консерванти, тому що вони там просто не потрібні, оскільки морозиво зберігається при дуже низьких температурах", - сказав педіатр.

Морозиво буває трьох видів:

  • пломбір - виключно молочні продукти;
  • з фруктово-ягідними компонентами - в чистому вигляді або в суміші з молочними продуктами;
  • комбінований склад - коли до морозива додається рослинний жир, найчастіше - кокосове масло. Це не шкідливо і таке морозиво - дешевше.

Морозиво - це скоріше добре, ніж погано (freepik)

Мінуси морозива

Головним мінусом продукту є його висока калорійність через додатковий цукор. Тож морозиво протипоказано дітям і дорослим з:

  • ожирінням,
  • зайвою вагою,
  • якщо ви ведете малорухливий спосіб життя.

Для людини, яка веде активний спосіб життя, яка витрачає багато калорій, яка займається фізичною працею. Для худої дитини з шилом в попі морозиво - прекрасний калорійний продукт, який точно не може йому перешкодити.

"Якщо ви в парку з дитинчам стрибаєте, бігаєте, скачете, катаєтеся на велосипеді або роликових ковзанах, то кожну годину катання ви можете зупинитися, з'їсти порцію морозива і кататися далі", - упевнений педіатр.

А ось головним плюсом морозива є навіть не білок або кальцій з молока, а те, що ви отримуєте задоволення, коли їсте морозиво!

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Доктор КомаровскийЄвген Комаровський