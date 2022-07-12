Комаровський розповів, кому не можна морозиво, а кому - хоч щогодини

Що ж таке морозиво?

За словами педіатра, це збита, тобто змішана з повітрям суміш, до якої входять молоко, вершки, вершкове масло, цукор, добавки - фрукти, шоколад, печиво тощо.

"У морозиво ніколи не додають ніякі консерванти, тому що вони там просто не потрібні, оскільки морозиво зберігається при дуже низьких температурах", - сказав педіатр.

Морозиво буває трьох видів:

пломбір - виключно молочні продукти;

з фруктово-ягідними компонентами - в чистому вигляді або в суміші з молочними продуктами;

комбінований склад - коли до морозива додається рослинний жир, найчастіше - кокосове масло. Це не шкідливо і таке морозиво - дешевше.

Морозиво - це скоріше добре, ніж погано (freepik)

Мінуси морозива

Головним мінусом продукту є його висока калорійність через додатковий цукор. Тож морозиво протипоказано дітям і дорослим з:

ожирінням,

зайвою вагою,

якщо ви ведете малорухливий спосіб життя.

Для людини, яка веде активний спосіб життя, яка витрачає багато калорій, яка займається фізичною працею. Для худої дитини з шилом в попі морозиво - прекрасний калорійний продукт, який точно не може йому перешкодити.

"Якщо ви в парку з дитинчам стрибаєте, бігаєте, скачете, катаєтеся на велосипеді або роликових ковзанах, то кожну годину катання ви можете зупинитися, з'їсти порцію морозива і кататися далі", - упевнений педіатр.

А ось головним плюсом морозива є навіть не білок або кальцій з молока, а те, що ви отримуєте задоволення, коли їсте морозиво!