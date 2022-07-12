Комаровский рассказал, кому нельзя мороженое, а кому - хоть каждый час

Что же такое мороженое?

По словам педиатра, это взбитая, то есть смешанная с воздухом смесь, в которую входят молоко, сливки, сливочное масло, сахар, добавки - фрукты, шоколад, печенье и тому подобное.

"В мороженое никогда не добавляют никакие консерванты, потому что они там просто не нужны, поскольку мороженое хранится при очень низких температурах", - сказал педиатр.

Мороженое бывает трех видов:

пломбир - исключительно молочные продукты;

с фруктово-ягодными компонентами - в чистом виде или в смеси с молочными продуктами;

комбинированный состав - когда к мороженому добавляется растительный жир, чаще всего - кокосовое масло. Это не вредно и такое мороженое - дешевле.

Мороженое - это скорее хорошо, чем плохо (freepik)

Минусы мороженого

Главным минусом продукта является его высокая калорийность из-за добавочного сахара. Поэтому мороженое противопоказано детям и взрослым с:

ожирением,

лишним весом,

если вы ведете малоподвижный образ жизни.

Для человека, который ведет активный образ жизни, который тратит много калорий, который занимается физическим трудом. Для худого ребенка с шилом в попе мороженое - прекрасный калорийный продукт, который точно не может ему помешать.

"Если вы в парке с детенышем прыгаете, бегаете, скачете, катаетесь на велосипеде или роликовых коньках, то каждый час катания вы можете остановиться, съесть порцию мороженого и кататься дальше", - уверен педиатр.

А вот главным плюсом мороженого является даже не белок или кальций из молока, а то, что вы получаете удовольствие, когда едите мороженое!