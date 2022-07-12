UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комаровский рассказал, кому нельзя мороженое, а кому - хоть каждый час

Скриншот видео: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Мороженое - не такой страшный продукт, как о нем говорят. А заблуждение о том, что от холодного можно заболеть, давно развеяно. Есть у продукта и минусы, и плюсы, а еще там нет консервантов - они просто не нужны.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал Доктор Комаровский.

Что же такое мороженое?

По словам педиатра, это взбитая, то есть смешанная с воздухом смесь, в которую входят молоко, сливки, сливочное масло, сахар, добавки - фрукты, шоколад, печенье и тому подобное.

"В мороженое никогда не добавляют никакие консерванты, потому что они там просто не нужны, поскольку мороженое хранится при очень низких температурах", - сказал педиатр.

Мороженое бывает трех видов:

  • пломбир - исключительно молочные продукты;
  • с фруктово-ягодными компонентами - в чистом виде или в смеси с молочными продуктами;
  • комбинированный состав - когда к мороженому добавляется растительный жир, чаще всего - кокосовое масло. Это не вредно и такое мороженое - дешевле.

Мороженое - это скорее хорошо, чем плохо (freepik)

Минусы мороженого

Главным минусом продукта является его высокая калорийность из-за добавочного сахара. Поэтому мороженое противопоказано детям и взрослым с:

  • ожирением,
  • лишним весом,
  • если вы ведете малоподвижный образ жизни.

Для человека, который ведет активный образ жизни, который тратит много калорий, который занимается физическим трудом. Для худого ребенка с шилом в попе мороженое - прекрасный калорийный продукт, который точно не может ему помешать.

"Если вы в парке с детенышем прыгаете, бегаете, скачете, катаетесь на велосипеде или роликовых коньках, то каждый час катания вы можете остановиться, съесть порцию мороженого и кататься дальше", - уверен педиатр.

А вот главным плюсом мороженого является даже не белок или кальций из молока, а то, что вы получаете удовольствие, когда едите мороженое!

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как уберечься от грибка, и как вылечиться, если вы уже заболели.

Также врач назвал проблемы с памятью, при которых нужно к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский