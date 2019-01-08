Комаровський розповів, коли краще укладати дитину спати

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Доктор стверджує, що не існує конкретного часу, яке вважалося б правильним

Популярний український лікар вищої категорії та телеведучий Євген Комаровський розповів батькам, у який час краще всього укладати дитину спати. Про це він написав у соціальній мережі Instagram.

Доктор Комаровський стверджує, що не існує певного часу, коли дитину обов'язково необхідно укладати спати. Розмови про те, що необхідно укладати малюка спати не пізніше 21:00 експерт вважає дурними міфами, які не підкріплені фактами.

"Кожен вечір ви будете здійснювати певні дії - масаж, гімнастика, купання у ванні, гігієнічні процедури, годування - і після цих дій всією сім'єю вкладатися спати", - пише лікар.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Експерт вважає, що дитині корисно лягати тоді, коли це зручно його батькам. І якщо батькам на роботу до 10.00, то купати дитину самий час в 24.00, щоб після всім разом лягти спати.

"З самого народження дитина має жити інтересами сім'ї і підпорядковувати свій режим інтересам сім'ї. Правильний час для дитячого нічного сну - це час, коли максимально комфортно і зручно спати мамі і татові", - стверджує Комаровський.

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