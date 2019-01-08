Комаровский рассказал, когда лучше укладывать ребенка спать

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Доктор утверждает, что не существует конкретного времени, которое считалось бы правильным

Популярный украинский врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям, в какое время лучше всего укладывать ребенка спать. Об этом он написал в социальной сети Instagram.

Доктор Комаровский утверждает, что не существует определенного времени, когда ребенка обязательно необходимо укладывать спать. Разговоры о том, что необходимо укладывать малыша спать не позже 21:00 эксперт считает глупыми мифами, которые не подкреплены фактами.

"Каждый вечер вы будете совершать определенные действия - массаж, гимнастика, купание в ванне, гигиенические процедуры, кормление - и после этих действий всей семьей укладываться спать", - пишет врач.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Эксперт считает, что ребенку полезно ложиться тогда, когда это удобно его родителям. И если родителям на работу к 10.00, то купать ребенка самое время в 24.00, чтобы после всем вместе лечь спать.

"С самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи. Правильное время для детского ночного сна - это время, когда максимально комфортно и удобно спать маме и папе", - утверждает Комаровский.

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