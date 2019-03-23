Комаровський розповів, як заохотити дитину до читання

Комаровський каже, що присвячений читанню вечір зближує сім'ю
Доктор Комаровський розповів, як прищепити дитині любов до читання. На своїй Instagram-сторінці відомий педіатр поділився секретом, що складається з дев'яти простих кроків, які допоможуть дитині полюбити це приємне і корисне заняття.
До того ж ці поради допоможуть зблизитися зі своїми рідними під час спільного сімейного проведення часу за читанням.
Комаровський розповів про заохочування дитини до читання (фото: pixabay.com)
"Традиція сімейного читання допомагає у творчій формі налагодити контакт між близькими", - пише педіатр.
Раніше доктор Комаровський розповів про те, як розпізнати інфаркт. Він повідомив про те, які симптоми можуть вказувати на те, що болі в серці означають інфаркт, і які методи профілактики серцево-судинних захворювань існують.
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