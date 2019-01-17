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Комаровський розповів, як вилікувати бронхіальну астму

STYLERЖиття    17.01.2019 - 11:47
Комаровський розповів, як вилікувати бронхіальну астму
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Експерт стверджує, що важливо правильно підібрати лікаря

Популярний експерт в області медицини Євген Комаровський розповів у соціальній мережі Instagram, що потрібно знати про хронічне запальне захворювання дихальних шляхів і як з ним боротися.

"Відразу скажу, що в більшості випадків, коли в дитячому віці діагностується бронхіальна астма, при правильному лікуванні про цей діагноз можна забути", - пише Комаровський.

Лікар стверджує, що далеко не завжди це захворювання несе серйозні наслідки і що в більшості випадків цей стан можна повністю контролюватися за допомогою ефективних ліків.

"Тобто, якщо у дитини є якісь скарги: задишка, кашель, нездужання, якщо він не може відвідувати школу, не може займатися спортом, це значить ви ще не зустріли лікаря, який би підібрав адекватне лікування", - підсумував експерт.

Комаровський розповів, як вилікувати бронхіальну астмуСкріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що бронхіальна астма - це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, що проявляється нападами задишки, які часто супроводжуються кашлем і можуть переростати у приступи задухи. Це відбувається через те, що дихальні шляхи надмірно реагують на різні подразники.

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