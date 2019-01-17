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Комаровский рассказал, как вылечить бронхиальную астму

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 11:47
Комаровский рассказал, как вылечить бронхиальную астму
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Эксперт утверждает, что важно правильно подобрать врача

Популярный эксперт в области медицины Евгений Комаровский рассказал в социальной сети Instagram, что нужно знать о хроническом воспалительном заболевании дыхательных путей и как с ним бороться.

"Сразу скажу, что в большинстве случаев, когда в детском возрасте диагностируется бронхиальная астма, при правильном лечении об этом диагнозе можно забыть", - пишет Комаровский.

Врач утверждает, что далеко не всегда это заболевание несет серьезные последствия и что в большинстве случаев данное состояние можно полностью контролироваться с помощью эффективных лекарств.

"То есть, если у ребенка есть некие жалобы: одышка, кашель, недомогание, если он не может посещать школу, не может заниматься спортом, это значит вы еще не встретили врача, который бы подобрал адекватное лечение", - подытожил эксперт.

Комаровский рассказал, как вылечить бронхиальную астмуСкриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что бронхиальная астма - это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, проявляющееся приступами одышки, которые зачастую сопровождаются кашлем и могут перерастать в приступы удушья. Это происходит из-за того, что дыхательные пути чрезмерно реагируют на разные раздражители.

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