Комаровский рассказал, как газированные напитки влияют на организм

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Также эксперт развенчал один из популярных мифов

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как газированные напитки сказываются на организме и развенчал один из популярных мифов о них. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Перед тем, как сообщить основную информацию, доктор поспешил заверить, что употребление напитков не препятствует всасыванию кальция и не оказывает столь ужасное влияние на кости, как это принято считать в обществе.

"Хотя дыма без огня не бывает. В некоторые газированные напитки, особенно коричневого цвета, добавляют ортофосфорную кислоту – это пищевая добавка, которая является регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота действительно может связываться с кальцием и препятствовать его всасыванию", - добавил Комаровский.

Однако, по словам врача, чтобы получить большое количество ортофосфорной кислоты надо выпивать в день примерно 20-30 литров газированного напитка, что практически невозможно.

"Реальная проблема в другом. Как правило, когда дети пьют много газированных напитков, они пьют мало молочных напитков. То есть они вместо полезного напитка с кальцием, получают просто газированную воду с сахаром и красителями", - пишет доктор.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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