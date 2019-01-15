Комаровский рассказал, как газированные напитки влияют на организм

Также эксперт развенчал один из популярных мифов
Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как газированные напитки сказываются на организме и развенчал один из популярных мифов о них. Соответствующий пост опубликован в Instagram.
Перед тем, как сообщить основную информацию, доктор поспешил заверить, что употребление напитков не препятствует всасыванию кальция и не оказывает столь ужасное влияние на кости, как это принято считать в обществе.
"Хотя дыма без огня не бывает. В некоторые газированные напитки, особенно коричневого цвета, добавляют ортофосфорную кислоту – это пищевая добавка, которая является регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота действительно может связываться с кальцием и препятствовать его всасыванию", - добавил Комаровский.
Однако, по словам врача, чтобы получить большое количество ортофосфорной кислоты надо выпивать в день примерно 20-30 литров газированного напитка, что практически невозможно.
"Реальная проблема в другом. Как правило, когда дети пьют много газированных напитков, они пьют мало молочных напитков. То есть они вместо полезного напитка с кальцием, получают просто газированную воду с сахаром и красителями", - пишет доктор.
Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)
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