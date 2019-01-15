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Комаровський розповів, як газовані напої впливають на організм

STYLERЖиття    15.01.2019 - 10:24
Комаровський розповів, як газовані напої впливають на організм
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Також експерт розвінчав один з популярних міфів

Популярний лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як газовані напої позначаються на оганізмі та розвінчав один з найпопулярніших міфів про них. Відповідний пост опублікований в Instagram.

Перед тим, як повідомити основну інформацію, доктор поспішив запевнити, що вживання напоїв не перешкоджає всмоктуванню кальцію і не має настільки жахливий вплив на кістки, як це прийнято вважати в суспільстві.

"Хоча диму без вогню не буває. В деякі газовані напої, особливо коричневого кольору, додають ортофосфорну кислоту – це харчова добавка, яка є регулятором кислотності. Ортофосфорна кислота дійсно може зв'язуватися з кальцієм і перешкоджати його всмоктуванню", - додав Комаровський.

Проте, за словами лікаря, щоб отримати велику кількість ортофосфорної кислоти треба випивати в день приблизно 20-30 літрів газованого напою, що практично неможливо.

"Реальна проблема в іншому. Як правило, коли діти п'ють багато газованих напоїв, вони п'ють мало молочних напоїв. Тобто вони замість корисного напою з кальцієм, отримують просто газовану воду з цукром і барвниками", - пише доктор.

Комаровський розповів, як газовані напої впливають на організмСкріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, що робити, якщо дитина скрипить зубами уві сні.

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