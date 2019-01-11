Комаровский рассказал, что делать, если ребенок скрипит зубами во сне

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Подобная проблема может быть связана с дефицитом кальция

Популярный доктор Евгений Комаровский рассказал, с чем может быть связан скрип зубами во сне, а также развенчал один из мифов, который часто можно встретить на просторах интернета. Об этом врач сообщил в социальной сети Instagram.

По словам эксперта, в медицине нет однозначного ответа, почему люди скрипят зубами. Однако данная проблема не имеет никакого отношения к глистам. Комаровский считает данную теорию выдумкой.

"Суетиться и нервничать надо тогда, когда этот самый скрип приводит к повреждению эмали зубов. В этой ситуации вы можете обратиться к стоматологу, у которого есть специальные накладки на зубы, которые уберегают их от скрипа", - пишет доктор.

Также Комаровский отмечает, что в периоды интенсивного роста могут возникать эпизоды повышенной нервной возбудимости, связанной с дефицитом кальция. А одним из проявлений повышенной нервной возбудимости может быть скрип зубами.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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