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Комаровский рассказал, что делать, если ребенок скрипит зубами во сне

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 09:32
Комаровский рассказал, что делать, если ребенок скрипит зубами во сне
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Подобная проблема может быть связана с дефицитом кальция

Популярный доктор Евгений Комаровский рассказал, с чем может быть связан скрип зубами во сне, а также развенчал один из мифов, который часто можно встретить на просторах интернета. Об этом врач сообщил в социальной сети Instagram.

По словам эксперта, в медицине нет однозначного ответа, почему люди скрипят зубами. Однако данная проблема не имеет никакого отношения к глистам. Комаровский считает данную теорию выдумкой.

"Суетиться и нервничать надо тогда, когда этот самый скрип приводит к повреждению эмали зубов. В этой ситуации вы можете обратиться к стоматологу, у которого есть специальные накладки на зубы, которые уберегают их от скрипа", - пишет доктор.

Также Комаровский отмечает, что в периоды интенсивного роста могут возникать эпизоды повышенной нервной возбудимости, связанной с дефицитом кальция. А одним из проявлений повышенной нервной возбудимости может быть скрип зубами.

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок скрипит зубами во снеСкриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, когда лучше укладывать ребенка спать.

Ранее Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Также мы писали, что Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком.

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