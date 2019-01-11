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Комаровський розповів, що робити, якщо дитина скрипить зубами уві сні

STYLERЖиття    11.01.2019 - 09:32
Комаровський розповів, що робити, якщо дитина скрипить зубами уві сні
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Подібна проблема може бути пов'язана з дефіцитом кальцію

Популярний лікар Євген Комаровський розповів, з чим може бути пов'язаний скрип зубами уві сні, а також розвінчав один з міфів, який часто можна зустріти на просторах інтернету. Про це лікар повідомив у соціальній мережі Instagram.

За словами експерта, в медицині немає однозначної відповіді, чому люди скриплять зубами. Проте дана проблема не має ніякого відношення до глистів. Комаровський вважає дану теорію вигадкою.

"Метушитися і нервувати треба тоді, коли цей самий скрип призводить до пошкодження емалі зубів. У цій ситуації ви можете звернутися до стоматолога, у якого є спеціальні накладки на зуби, які оберігають їх від скрипу", - пише доктор.

Також Комаровський зазначає, що в періоди інтенсивного росту можуть виникати епізоди підвищеної нервової збудливості, пов'язаної з дефіцитом кальцію. А одним із проявів підвищеної нервової збудливості може бути скрип зубами.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина скрипить зубами уві сніСкріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, коли краще укладати дитину спати.

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