Комаровський висловився про синдром тривалого здавлення: "Це треба знати всім"

Педіатр і телеведучий зазначає, що синдром тривалого здавлення - проблема з тривалим здавленням тканин - зараз особливо актуальний "з урахуванням активно триваючого ракетного терору, коли кожен день ми бачимо, як дістають людей зі зруйнованих будинків".

Йдеться про ситуації, коли людина потрапила під завал, і її рука чи нога виявилася придавлена важкими конструкціями, наприклад, бетонними плитами або уламками. В цьому випадку в здавленій кінцівці порушується кровопостачання і починається розпад тканин.

"І якщо кровопостачання відновиться, тобто забереться цей тиск, то вся та отрута, що накопичилася в кінцівці за час, коли не було кровопостачання, потрапляє в кров. І це призводить до важкого отруєння організму, до відключення нирок", - пояснює Комаровський.

Лікар також розповів про певні принципи, як витягти постраждалу кінцівку правильно.

"Безпосередньо після діставання необхідне туге бинтування кінцівки, до неї прикладається холод, проводиться іммобілізація (знерухомлення кінцівки), і терміново - в хірургію", - говорить доктор.

При цьому головна вимога - своєчасність надання такої допомоги та подальшої госпіталізації.

"Якщо кінцівка була під завалами більше ніж 15 хвилин, і у вас немає можливості негайно транспортувати потерпілого до лікувального закладу - не можна самостійно припиняти тиск на рану. Цим повинні займатися професійні рятувальники", - наголошує Комаровський.

Таким чином, додав лікар, якщо ви одним з перших опинилися на місці події та виявили людину під завалами з придавленою менше ніж 15 хвилин тому рукою або ногою - її, якщо є можливість, потрібно витягувати. В іншому випадку слід чекати фахівців надзвичайників.

"Це найголовніше, і це потрібно знати всім. Тому що жертвою ракетного тероризму може виявитися будь-який житель нашої країни в будь-який момент", - зауважує доктор Комаровський.