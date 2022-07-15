UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комаровский высказался о синдроме длительного сдавления: "Это нужно знать всем"

Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский рассказал о правилах оказания первой помощи пострадавшим при завалах и разрушении зданий, в частности в результате обстрелов и ракетных ударов. Врач обратил внимание на синдром длительного сдавления или краш-синдром, и объяснил, чем грозит такое состояние и как не навредить травмированному еще больше.

Об этом доктор Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

Педиатр и телеведущий подчеркивает, что синдром длительного сдавления - проблема с длительным сдавливанием тканей - сейчас особо актуален "с учетом активно продолжающегося ракетного террора, когда каждый день мы видим, как достают людей из разрушенных домов".

Речь идет о ситуациях, когда человек попал под завал, и его рука или нога оказалась придавлена тяжелыми конструкциями, например, бетонными плитами или обломками. В этом случае в сдавленной конечности нарушается кровоснабжение и начинается распад тканей.

"И если кровоснабжение восстановится, то есть уберется это давление, то все те яды, которые накопились в конечности за время, когда не было кровоснабжения, попадают в кровь. И это приводит к тяжелейшему отравлению организма, к отключению почек", - объясняет Комаровский.

Врач также рассказал об определенных принципах, как извлечь пострадавшую конечность правильно.

"Непосредственно после извлечения необходимо тугое бинтование конечности, к ней прикладывается холод, проводится иммобилизация (обездвиживание конечности), и срочно - в хирургию", - говорит доктор.

При этом главное требование - своевременность оказания такой помощи и последующей госпитализации.

"Если конечность была под завалами более 15 минут, и у вас нет возможности немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение - нельзя самостоятельно прекращать давление на рану. Этим должны заниматься профессиональные спасатели", - подчеркивает Комаровский.

Таким образом, добавил врач, если вы одним из первых оказались на месте происшествия и обнаружили человека под завалами с придавленной менее 15 минут назад рукой или ногой - его, если есть возможность, нужно извлекать. В противном случае следует дожидаться специалистов чрезвычайников.

"Это самое главное, и это нужно знать всем. Потому что жертвой ракетного терроризма может оказаться любой житель нашей страны в любой момент", - отмечает доктор Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский прокомментировал слухи о распространении чумы в Украине и объяснил, стоит ли запасаться лекарствами.

Добавим также, перед этим доктор рассказал, как лечить синдром раздраженного кишечника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор КомаровскийЕвгений Комаровскийракетный ударВойна России против Украины