"Кінець "Європи": в мережі показали отель в окупованому Донецьку

В будівлі вкрали навіть ручку

У мережі показали фотографію чотиризірковому готелі "Європа" в окупованому Донецьку. Цей готель відкрився за кілька років до війни. Після 2014 року бойовики захопили його. Знімки показав на своїй сторінці в Facebook прихильник "ДНР" Олександр Болотін.

"Кінець "Європи"(Сумний пост). Колись були тут софіти. І штори на вікнах тут були. Передові неофіти. Вкрали все... І ручку від дверей...", - написав Болотін.

Скріншот (facebook.com/anb.master)

Блогер Денис Казанський прокоментував це фото.

"В коментарях до фото Болотін пише, що готель размародерили жителі Смолянки, а не "ДНРовцы". Може, це й так, я не знаю. Але якщо б не бойовики зі своєю антинародною республікою, то ніхто готель би не зачепив. Працювала б сьогодні спокійно, як раніше. Занепад і мародерство — наслідок захоплення влади угрупованням "ДНР", - написав Казанський у своєму блозі.

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