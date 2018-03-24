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"Конец "Европы": в сети показали отель в оккупированном Донецке

STYLERLIFE        24.03.2018 - 12:21
Фото: Гостиница"Европа" (facebook.com ProHotelia)
Фото: Гостиница"Европа" (facebook.com ProHotelia)

В здании украли даже ручку

В сети показали фотографию четырехзвездочной гостиницы "Европа" в оккупированном Донецке. Этот отель открылся за несколько лет до войны. После 2014 года боевики захватили его. Снимки показал на своей странице в Facebook сторонник "ДНР" Александр Болотин.

"Конец "Европы"(Печальный пост). Когда-то были здесь софиты. И шторы в окнах здесь были. Передовые неофиты. Украли все... И ручку от двери...", - написал Болотин.

Скриншот (facebook.com/anb.master)

Блогер Денис Казанский прокомментировал это фото.

"В комментариях к фото Болотин пишет, что гостиницу размародерили жители Смолянки, а не "ДНРовцы". Может, это и так, я не знаю. Но если бы не боевики со своей антинародной республикой, то никто гостиницу бы не тронул. Работала бы сегодня спокойно, как раньше. Упадок и мародерство — следствие захвата власти группировкой "ДНР", - написал Казанский в своем блоге.

Как ранее писал Styler, в штабе показали последствия субботнего обстрела Авдеевки.

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Теги: Донецк
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