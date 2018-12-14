Конкурс потрібно скасувати: журі пропонує не голосувати за талісман Києва

Колаж РБК-Україна

Серед 100 претендентів члени журі не знайшли жодного гідного кандидата на нагороду

Журі конкурсу на кращу туристичну емблему Києва запропонувало владі столиці скасувати голосування за найкращу роботу. Про це написала один з членів журі, громадський діяч і гід Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

Юлія Бевзенко повідомила, що на конкурс було подано 100 робіт, але після розгляду журі не знайшли жодного гідного варіанту, який би заслуговував перемоги і призу в 150 тисяч гривень.

Тому журі порекомендувало КМДА не чекати 19 грудня, офіційної дати завершення голосування, і скасувати конкурс, як такий, який не може визначити переможця.

Бевзенко зазначила, що управління туризму КМДА підтримує позицію журі і вже працює над зміною в розпорядженні КМДА, яке з'явиться найближчим часом.

"Всі члени журі усвідомлюють покладену на них відповідальність за вибором талісмана, а фактично символу міста. Сподіваємося, що в наступному році одне з провідних дизайн-агентств або група таких агентств або дизайнерів, буде готова взяти на себе відповідальність за візуальну привабливість Києва", - написала Бевзенко.

Скріншот поста (facebook.com/yuliabevzenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві оголосили конкурс на кращий талісман міста.

А також розповідали про те, що розпочалося онлайн-голосування за талісман Києва.

Відео: РБК-Україна