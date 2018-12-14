ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Конкурс потрібно скасувати: журі пропонує не голосувати за талісман Києва

STYLERЖиття    14.12.2018 - 23:45
Конкурс потрібно скасувати: журі пропонує не голосувати за талісман Києва
Колаж РБК-Україна

Серед 100 претендентів члени журі не знайшли жодного гідного кандидата на нагороду

Журі конкурсу на кращу туристичну емблему Києва запропонувало владі столиці скасувати голосування за найкращу роботу. Про це написала один з членів журі, громадський діяч і гід Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

Юлія Бевзенко повідомила, що на конкурс було подано 100 робіт, але після розгляду журі не знайшли жодного гідного варіанту, який би заслуговував перемоги і призу в 150 тисяч гривень.

Тому журі порекомендувало КМДА не чекати 19 грудня, офіційної дати завершення голосування, і скасувати конкурс, як такий, який не може визначити переможця.

Бевзенко зазначила, що управління туризму КМДА підтримує позицію журі і вже працює над зміною в розпорядженні КМДА, яке з'явиться найближчим часом.

"Всі члени журі усвідомлюють покладену на них відповідальність за вибором талісмана, а фактично символу міста. Сподіваємося, що в наступному році одне з провідних дизайн-агентств або група таких агентств або дизайнерів, буде готова взяти на себе відповідальність за візуальну привабливість Києва", - написала Бевзенко.

Конкурс потрібно скасувати: журі пропонує не голосувати за талісман Києва

Скріншот поста (facebook.com/yuliabevzenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві оголосили конкурс на кращий талісман міста.

А також розповідали про те, що розпочалося онлайн-голосування за талісман Києва.

Відео: РБК-Україна

Зимовий вечірній Київ: казкові фото засніженої столиці Автор отримає приз: розпочалося онлайн-голосування за талісман Києва
Новини України Київконкурстуризм
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся