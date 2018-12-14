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Конкурс нужно отменить: жюри предлагает не голосовать за талисман Киева

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 23:45
Конкурс нужно отменить: жюри предлагает не голосовать за талисман Киева
Коллаж РБК-Украина

Среди 100 претендентов члены жюри не нашли ни одного достойного кандидата на награду

Жюри конкурса на лучшую туристическую эмблему Киева предложило властям столицы отменить голосование за лучшую работу. Об этом написала один из членов жюри, общественный деятель и гид Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Юлия Бевзенко сообщила, что на конкурс было подано 100 работ, но после рассмотрения жюри не нашли ни одного достойного варианта, который бы заслуживал победы и приза в 150 тысяч гривен.

Поэтому жюри порекомендовало КГГА не ждать 19 декабря, официальной даты завершения голосования, и отменить конкурс, как такой, который не может определить победителя.

Бевзенко отметила, что управление туризма КГГА поддерживает позицию жюри и уже работает над изменением в распоряжении КГГА, которое появится в ближайшее время.

"Все члены жюри осознают возложенную на них ответственность по выбору талисмана, а фактически символа города. Надеемся, что в следующем году одно из ведущих дизайн-агентств или группа таких агентств или дизайнеров, будет готова взять на себя ответственность за визуальную привлекательность Киева", - написала Бевзенко.

Конкурс нужно отменить: жюри предлагает не голосовать за талисман Киева

Скриншот поста (facebook.com/yuliabevzenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве объявили о конкурсе на лучший талисман города.

А также рассказывали о том, что началось онлайн-голосование за талисман Киева.

Видео: РБК-Украина

Зимний вечерний Киев: сказочные фото заснеженной столицы Автор получит приз: началось онлайн-голосование за талисман Киева
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