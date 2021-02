Концерти‌ ‌2021‌ ‌року,‌ ‌на‌ ‌які‌ ‌ми‌ ‌особливо‌ ‌чекаємо‌: Hurts, Jay-Jay Johanson та інші

Nizkiz (18 квітня)

Ця група добре відома в української публіки. Nizkiz встигли виступити на Atlas Weekend та відіграти успішний сольник в Києві. Один із найвідоміших рок-гуртів Білорусі готується представити столичним прихильникам свіжий лонгплей "Сомнамбула".

Hed PE (22 квітня)

22 квітня каліфорнійці Hed PE відсвяткують 20-ту річницю свого найважливішого альбому "Broke" у колі київських фанатів. Однак, безперечно, на концерті прозвучать не тільки пісні з цієї платівки, а і знакові треки з інших платівок та новий матеріал.

NILETTO (30 квітня)

Завдяки впертості і працелюбства цей хлопець став зіркою мережі й бажаним гостем топових шоу на YouTube. Даніл Притков, він же NILETTO, 30 квітня заспіває свою "Любимку" й десятки інших гучних хітів у київському концертному залі Stereo Plaza.

Аліна Орлова (20 травня)

Одна з найбільш чуттєвих та проникливих співачок сучасності вкотре завітає до української столиці. Тендітна литовська виконавиця зіграє концерт на терасі D12, де знову зачіпатиме за живе зворушливими фортепіанними баладами.

P.O.D. (25 травня)

Їхня шоста платівка запам’яталася меломанам хітами "Alive" и "Youth Of The Nation" та стала найпродаванішою й надзвичайно успішною. 15 травня триразові номінанти на премію "Греммі" P.O.D. відсвяткують 20-річчя цього знакового альбому в компанії відданих українських фанів.

Jay-Jay Johanson (12 червня)



Беззаперечний улюбленець столичної публіки Джей-Джей Йогансон не лишає її без музичних сюрпризів. 12 червня він представить на київському ЮБК свіжу платівку "Kings Cross" та заспіває найулюбленіші пісні минулих років.

Hurts (30 вересня)



Двоє знаменитих манчестерців їдуть до України, аби показати себе оновлених. Дует вирішив повернутися до витоків і записав темну платівку з таємничим шармом, який був притаманний першим альбомам Hurts. За це їх полюбили фанати, такими вони постануть перед київськими фанами 30 вересня.

Асаф Авідан (15 жовтня)

Його тенор-альтіно, який часто порівнюють із Дженіс Джоплін та Робертом Плантом, заворожує. Популярний ізраїльський артист уперше зіграє великий концерт в українській столиці.

На ньому Авідан обіцяє представити свою сьому за рахунком платівку "Anagnorisis". Музикант називає її особливою, адже це єдина робота, записуючи яку, він не поспішав, а створював композиції стільки часу, скільки було необхідно.

Elderbrook (5 грудня)

Він надихався акустичним фолком, грав у інді-гурті та писав хіп-хоп біти. Сьогодні ми знаємо його як знаменитого електронного музиканта Elderbrook, чий спільний з CamelPhat хіт "Cola" здобув номінацію на "Греммі" в категорії "Кращий танцювальний запис".

5 грудня Elderbrook зіграє перший сольний концерт у столиці, де представить альбом "Why Do We Shake In The Cold?"