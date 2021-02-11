Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие

В 2020 году мы все остались без концертов зарубежных звезд. Но 2021-й должен исправить эту ситуацию.
Выступления каких артистов мы больше всего ждем в этом году - рассказываем в подборке Styler.
Эта группа хорошо известна украинской публике. Nizkiz успели выступить на Atlas Weekend и отыграть успешный сольник в Киеве. Одна из самых известных рок-групп Беларуси готовится представить столичным поклонникам свежий лонгплей "Сомнамбула".
22 апреля калифорнийцы Hed PE отпразднуют 20-ю годовщину своего важнейшего альбома "Broke" в кругу киевских фанатов. Однако, бесспорно, на концерте прозвучат не только песни из этой пластинки, но и знаковые треки из других пластинок и новый материал.
Благодаря упрямству и трудолюбию этот парень стал звездой сети и желанным гостем в топовых шоу на YouTube. Данил Прытков, он же NILETTO, 30 апреля споет свою "Любимку" и десятки других громких хитов в киевском концертном зале Stereo Plaza.
Одна из самых чувственных и проницательных певиц современности в который раз посетит украинскую столицу. Хрупкая литовская исполнительница сыграет концерт на террасе D12, где снова затронет за живое трогательными фортепианными балладами.
Их шестая пластинка запомнилась меломанам хитами "Alive" и "Youth Of The Nation" и стала самой продаваемой и чрезвычайно успешной. 15 мая трехкратные номинанты на премию "Грэмми" P.O.D. отпразднуют 20-летие этого знакового альбома в компании преданных украинских фанов.
Безоговорочный любимец столичной публики Джей-Джей Йохансон не оставляет ее без музыкальных сюрпризов. 12 июня он представит на киевском ЮБК свежую пластинку "Kings Cross" и споет любимые песни прошлых лет.
Двое знаменитых манчестерцев едут в Украину, чтобы показать себя обновленных. Дуэт решил вернуться к истокам и записал темную пластинку с таинственным шармом, который был присущ первым альбомам Hurts. За это их полюбили фанаты, такими они предстанут перед киевскими фанатами 30 сентября.
Его тенор-альтино, который часто сравнивают с Дженис Джоплин и Робертом Плантом, завораживает. Популярный израильский артист впервые сыграет большой концерт в украинской столице.
На нем Авидан обещает представить свою седьмую по счету пластинку "Anagnorisis". Музыкант называет ее особенной, ведь это единственная работа, записывая которую, он не спешил, а создавал композиции столько времени, сколько было необходимо.
Он вдохновлялся акустическим фолком, играл в инди-группе и писал хип-хоп биты. Сегодня мы знаем его как знаменитого электронного музыканта Elderbrook, чей совместный с CamelPhat хит "Cola" получил номинацию на "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись".
5 декабря Elderbrook сыграет первый сольный концерт в столице, где представит альбом "Why Do We Shake In The Cold?"