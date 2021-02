Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие

Nizkiz (18 апреля)

Эта группа хорошо известна украинской публике. Nizkiz успели выступить на Atlas Weekend и отыграть успешный сольник в Киеве. Одна из самых известных рок-групп Беларуси готовится представить столичным поклонникам свежий лонгплей "Сомнамбула".

Hed PE (22 апреля)

22 апреля калифорнийцы Hed PE отпразднуют 20-ю годовщину своего важнейшего альбома "Broke" в кругу киевских фанатов. Однако, бесспорно, на концерте прозвучат не только песни из этой пластинки, но и знаковые треки из других пластинок и новый материал.

NILETTO (30 апреля)

Благодаря упрямству и трудолюбию этот парень стал звездой сети и желанным гостем в топовых шоу на YouTube. Данил Прытков, он же NILETTO, 30 апреля споет свою "Любимку" и десятки других громких хитов в киевском концертном зале Stereo Plaza.

Алина Орлова (20 мая)

Одна из самых чувственных и проницательных певиц современности в который раз посетит украинскую столицу. Хрупкая литовская исполнительница сыграет концерт на террасе D12, где снова затронет за живое трогательными фортепианными балладами.

P.O.D. (25 мая)

Их шестая пластинка запомнилась меломанам хитами "Alive" и "Youth Of The Nation" и стала самой продаваемой и чрезвычайно успешной. 15 мая трехкратные номинанты на премию "Грэмми" P.O.D. отпразднуют 20-летие этого знакового альбома в компании преданных украинских фанов.

Jay-Jay Johanson (12 июня)



Безоговорочный любимец столичной публики Джей-Джей Йохансон не оставляет ее без музыкальных сюрпризов. 12 июня он представит на киевском ЮБК свежую пластинку "Kings Cross" и споет любимые песни прошлых лет.

Hurts (30 сентября)



Двое знаменитых манчестерцев едут в Украину, чтобы показать себя обновленных. Дуэт решил вернуться к истокам и записал темную пластинку с таинственным шармом, который был присущ первым альбомам Hurts. За это их полюбили фанаты, такими они предстанут перед киевскими фанатами 30 сентября.

Асаф Авидан (15 октября)

Его тенор-альтино, который часто сравнивают с Дженис Джоплин и Робертом Плантом, завораживает. Популярный израильский артист впервые сыграет большой концерт в украинской столице.

На нем Авидан обещает представить свою седьмую по счету пластинку "Anagnorisis". Музыкант называет ее особенной, ведь это единственная работа, записывая которую, он не спешил, а создавал композиции столько времени, сколько было необходимо.

Elderbrook (5 декабря)

Он вдохновлялся акустическим фолком, играл в инди-группе и писал хип-хоп биты. Сегодня мы знаем его как знаменитого электронного музыканта Elderbrook, чей совместный с CamelPhat хит "Cola" получил номинацию на "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись".

5 декабря Elderbrook сыграет первый сольный концерт в столице, где представит альбом "Why Do We Shake In The Cold?"