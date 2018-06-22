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У Кременчуці водій жорстоко побив підлітка, який переходив дорогу

STYLERLIFE        22.06.2018 - 21:58
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Водієві не сподобалося, що хлопець не пропустив його машину

У місті Кременчук Полтавської області водій автомобіля жорстоко побив 17-річного підлітка з-за того, що хлопець просто вирішив перейти дорогу на пішохідному переході, не пропустивши машину. Про це передає місцеве видання 05366.com.ua.

Повідомляється, що хлопець разом з дівчиною переходили дорогу. Всі машини їх пропустили, а водієві Renault Kangoo довелося загальмувати занадто різко, тому, що він рухався з перевищенням швидкості. Водій вирішив провчити "нахабних" пішоходів.

Він залишив машину на дорозі, вийшов і, наздогнавши хлопця вже на тротуарі, наніс йому сильний удар кулаком в підборіддя.

Підліток впав, сильно вдарившись потилицею об асфальт. Швидку допомогу викликали перехожі, які стали свідками бійки.

Постраждалий був госпіталізований в нейрохірургічне відділення місцевої лікарні, де йому поставили діагноз – струс мозку, черепно-мозкова травма та перелом основи черепа.

Лікарі розповіли, що коли хлопець прийшов в себе, він не зміг пригадати ні свого імені, ні віку.

Зараз хлопчик перебуває на лікуванні в нейрохірургії. З-за цього він пропустив свій випускний бал, а його надходження у вуз – під питанням, адже реєстрацію треба почати не пізніше 2 липня.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 125 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень). Ювенальна превенція перевіряє всі обставини цієї події", - повідомили правоохоронці

У поліції додали, що особа водія, який побив підлітка, встановлена. Він кременчужанин, йому 48 років. Зараз він дає свідчення слідчому.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області вітчим прикував пасинка за шию ланцюгом і жорстоко побив.

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Теги: избиение, підліток, пешеход, водители, Кременчуг
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