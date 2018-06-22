В Кременчуге водитель жестоко избил подростка, переходившего дорогу

Водителю не понравилось, что парень не пропустил его машину

В городе Кременчуг Полтавской области водитель автомобиля жестоко избил 17-летнего подростка из-за того, что парень просто решил перейти дорогу на пешеходном переходе и не пропустил машину. Об этом передает местное издание 05366.com.ua.

Сообщается, что парень вместе с девушкой переходили дорогу. Все машины их пропустили, а водителю Renault Kangoo пришлось затормозить слишком резко, потому, что двигался он с превышением скорости. Водитель решил проучить "наглых" пешеходов.

Он оставил машину на дороге, вышел и, догнав парня уже на тротуаре, нанес ему сильный удар кулаком в подбородок.

Подросток упал, сильно ударившись затылком об асфальт. Скорую помощь вызвали прохожие, которые стали свидетелями драки.

Пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение местной больницы, где ему поставили диагноз – сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

Врачи рассказали, что когда парень пришел в себя, он не смог вспомнить ни своего имени, ни возраста.

Сейчас мальчик находится на лечении в нейрохирургии. Из-за этого он пропустил свой выпускной бал, а его поступление в вуз – под вопросом, ведь регистрацию нужно начать не позднее 2 июля.

"По данному факту было открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений). Ювенальная превенция проверяет все обстоятельства этого происшествия", - сообщили правоохранители

В полиции добавили, что личность водителя, избившего подростка, установлена. Он кременчужанин, ему 48 лет. Сейчас он дает показания следователю.

Ранее сообщалось, что в Луганской области отчим приковал пасынка за шею цепью и жестоко избил.

История подорожания проезда в общественном транспорте