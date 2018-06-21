В Луганской области отчим приковал пасынка за шею цепью и жестоко избил

10-летний мальчик сумел убежать и вызвать полицию

В Луганской области отчим жестоко издевался над пасынком. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

10-летний мальчик позвонил в полицию и рассказал о том, что отчим сильно избил его.

Как выяснилось на месте происшествия, мальчика сильно избил его отчим. 48-летний мужчина, который недавно (в феврале этого года) освободился из мест лишения свободы. Но, очевидно, взрослому мужчине избиения ребенка было мало, он еще и одев металлический цепь ребенку на шею, пристегнул эту цепь замком к кровати и снова наносил ему удары ремнем. А потом оставил его пристегнутым на цепи в доме.

Фото: lg.npu.gov.ua

Вернувшись домой через некоторое время, отстегнув цепь, отчим поручил ребенку выполнять работу по дому и на огороде. Воспользовавшись моментом, ребенок побежал к соседям и попросив телефон, позвонил в полицию.

Фото: lg.npu.gov.ua

Мать парня сейчас проходит курс лечения в медицинском учреждении. С ее слов, сожитель неоднократно избивал их обеих, издевался над ней и сыном. Но, от страха и боязни, женщина никому об этом не говорила.

Фото: lg.npu.gov.ua

"По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, что сопровождалось задачей физических страданий, открыто уголовное производство по ст. 146 ч. 2 УК Украины. Проводится досудебное расследование", - сообщили правоохранители.

Фото: lg.npu.gov.ua

По их словам, мужчину сейчас задержали. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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