В Луганській області вітчим прикував пасинка за шию ланцюгом і жостоко побив

10-річний хлопчик зумів втекти і викликати поліцію

В Луганській області вітчим жорстоко знущався над пасинком. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

10-річний хлопчик подзвонив до поліції і розповів про те, що вітчим сильно його побив.

Як з’ясувалось на місці події, хлопчика сильно побив його вітчим. 48-річний чоловік, який нещодавно (у лютому цього року) звільнився з місць позбавлення волі. Але, вочевидь, дорослому чоловікові побиття дитини було замало, він ще й одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув цей ланцюг замком до ліжка і знову наносив йому удари паском. А потім залишив його пристебнутим на ланцюгу у хаті.

Фото: lg.npu.gov.ua

Повернувшись додому через деякий час, відстебнувши ланцюг, вітчим доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і попросивши телефон, подзвонила до поліції.

Фото: lg.npu.gov.ua

Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Але, від страху і боязні, жінка нікому про це не говорила.

Фото: lg.npu.gov.ua

"За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 КК України. Проводиться досудове розслідування", - повідомили правоохоронці.

Фото: lg.npu.gov.ua

За їхніми словами, чоловіка наразі затримано. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

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