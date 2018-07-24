"Кремлю плювати на трупи": журналіст розповів подробиці про масове вбивство донеччан

Фото: facebook .com/tgorlovka

У 2015 році бойовики розстріляли зупинку і автобус з людьми

Журналіст Денис Казанський розповів подробиці про те, як "ДНР" влаштувала масове вбивство донеччан. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, прокоментувавши визнання терориста Дениса Лотова.

"Чим більше часу проходить з початку війни, тим більше правди ми дізнаємося про події 2014-15 рр. Які тільки жахи не розказували чотири роки тому про звірства української вояччини. Але з роками наліт брехні стирається, і на поверхню випливають реальні факти. Поступово з'ясовується , що всі найстрашніші злочини, які приписували ВСУ, насправді творили самі "визволителі", - написав Казанський.

Журналіст нагадав історію, яка сталася 22 січня 2015 року, коли мінометна міна потрапила в тролейбус на вулиці Купріна, в результаті чого загинуло 8 осіб.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

"Злочин тут же списали на українську ДРГ. Звичайно, з самого початку було зрозуміло, що це брехня. Але тепер це підтверджує і колишній член угруповання "ДНР" - бойовик Денис Лотов, який воював проти України в 2014 році. Лотов розчарувався в "ДНР", більше не воює і живе тепер в Росії", - зазначив журналіст.

"Це були козаки з угруповання отамана Сафоненко, які ворогували з "Оплотом" Захарченко. "Сафонівські" цілилися в базу "оплотівців", але промахнулися. Результат - вісім трупів мирних донеччан. Тоді, незабаром після обстрілу" ДНРовци "оголосили, що затримали диверсантів . Але в підсумку їх так і не показали. і не дивно. Адже це були свої", - додав Казанський.

Відео: Денис Казанський (youtube.com/Denis Kazanskyi)

За словами журналіста, угруповання Сафоненко витіснили люди Захарченко навесні 2015 року. З тих пір бойовик знаходиться в Росії.

"Ніщо не заважає викликати їх на допит, розслідувати загибель вісьмох донеччан, але росіянам це не потрібно. Адже вони шкодують жителів Донбасу тільки на словах. Насправді Кремлю плювати на трупи і загибель людей з українськими паспортами. І карати своїх бойовиків за масові вбивства мирних жителів росіяни не збираються", - зазначив журналіст.

"Хто б міг подумати, справжніми вбивцями мирного населення виявилися не українські військові і навіть не "правосекі", а "борці за російську мову"! Яка несподіванка. Уявляєте, скільки ще подібних відкритий чекає нас в майбутньому? Можете не сумніватися - сюрпризи ще будуть", - додав Денис Казанський.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Раніше бойовик "ДНР" зізнався, що терористи масово вбивали донеччан.

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