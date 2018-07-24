"Кремлю плевать на трупы": журналист рассказал подробности о массовом убийстве дончан

Фото: facebook .com/tgorlovka

В 2015 году боевики расстреляли остановку и автобус с людьми

Журналист Денис Казанский рассказал подробности о том, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. Об этом он написал на своей странице в Facebook, прокомментировав признание террориста Дениса Лотова.

"Чем больше времени проходит с начала войны, тем больше правды мы узнаем про события 2014-15 гг. Какие только ужасы не рассказывали четыре года назад про зверства украинской военщины. Но с годами налет лжи стирается, и на поверхность выплывают реальные факты. Постепенно выясняется, что все самые страшные преступления, которые приписывали ВСУ, на самом деле творили сами "освободители", – написал Казанский.

Журналист напомнил историю, которая произошла 22 января 2015, когда минометная мина попала в троллейбус на улице Куприна, в результате чего погибло 8 человек.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

"Преступление тут же списали на украинскую ДРГ. Конечно, с самого начала было понятно, что это вранье. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки "ДНР" - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году. Лотов разочаровался в "ДНР", больше не воюет и живет теперь в России", – отметил журналист.

"Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом" Захарченко. "Сафоновские" целились в базу "оплотовцев", но промахнулись. Результат - восемь трупов мирных дончан. Тогда, вскоре после обстрела "ДНРовцы" объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои", – добавил Казанский.

Видео: Денис Казанский (youtube.com/Denis Kazanskyi)

По словам журналиста, группировку Сафоненко вытеснили люди Захарченко весной 2015 года. С тех пор боевик находится в России.

"Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются", – отметил журналист.

"Кто бы мог подумать, настоящими убийцами мирного населения оказались не украинские военные и даже не "правосеки", а "борцы за русский язык"! Какая неожиданность. Представляете, сколько еще подобных открытый ждет нас в будущем? Можете не сомневаться - сюрпризы еще будут", – добавил Денис Казанский.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Ранее боевик "ДНР" признался, что террористы массово убивали дончан.

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