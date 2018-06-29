"Креветки з громадського туалету": експерт шокував інформацією про їжу на українських пляжах

Відпочивальникам не рекомендують купувати вуличну їжу на узбережжі

Купувати так звану вуличну їжу на українських пляжах на морі вкрай небезпечно, оскільки вона не відповідає санітарним нормам. Відпочивальникам не радять ризикувати. Про це в ефірі ObozTV розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

На базах відпочинку в районі Одеси розцінки в цьому році починаються від 340 грн на добу з людини. Очевидно, що низька ціна – погані умови.

"Що стосується відпочинку в Одесі, то можна зняти номер на березі моря від 340 гривень на добу з людини. Однак у більшості номерів можна буде побачити тарганів. Що стосується пляжів, тобто елементарні санітарні норми, щодо того, як повинен виглядати пляж. Ці норми порушуються. До 8 ранку з кожного пляжу повинні вивезти сміття, цього ніхто не робить", - розповів експерт.

За словами Несміянова, часто на пляжах немає питної води. Громадські туалети платні і, незалежно від ціни, всі вони брудні.

"Я заглядаю, і бачу, що в туалеті зберігають пахлаву, кукурудзу і креветки", - зазначив він.

"Вони зберігалися в шафі для побутової хімії...Подумайте, коли ви купуєте на пляжі креветки, де зберігають цей товар. Це якесь божевілля", - зазначив експерт.

"Коли перевіряли місце, де готують шаурму, - все брудне, смердюче. О 8 ранку, сміття залишилося там ще з вечора... І таргани і щури там. Ми відкриваємо холодильник – все без маркування", - розповів Несміянов.

"Сьогодні харчуватися в районі пляжу небезпечно, навіть в Одесі. А якщо ви їдете кудись на узбережжя, щоб відпочити дикуном, варто бути максимально уважними", - вважає експерт.

За його словами, продукти, які продають місцеві жителі на пляжі, як правило, зберігаються в антисанітарних умовах.

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