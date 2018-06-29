"Креветки из общественного туалета": эксперт шокировал информацией о еде на украинских пляжах

Отдыхающим не рекомендуют покупать уличную еду на побережье

Покупать так называемую уличную еду на украинских пляжах на море крайне опасно, поскольку она не соответствует санитарным нормам. Отдыхающим не советуют рисковать. Об этом в эфире ObozTV рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

На базах отдыха в районе Одессы расценки в этом году начинаются от 340 грн в сутки с человека. Очевидно, что низкая цена – плохие условия.

"Что касается отдыха в Одессе, то можно снять номер на берегу моря от 340 гривен в сутки с человека. Однако в большинстве номеров можно будет увидеть тараканов. Что касается пляжей, то есть элементарные санитарные нормы, относительно того, как должен выглядеть пляж. Эти нормы нарушаются. До 8 утра с каждого пляжа должны вывезти мусор, этого никто не делает", - рассказал эксперт.

По словам Несмиянова, зачастую на пляжах нет питьевой воды. Общественные туалеты платные и, независимо от цены, все они грязные.

"Я заглядываю, и вижу, что в туалете хранят пахлаву, кукурузу и креветки", - отметил он.

"Они хранились в шкафу для бытовой химии...Подумайте, когда вы покупаете на пляже креветки, где хранят этот товар. Это какое-то безумие", - отметил эксперт.

"Когда проверяли место, где готовят шаурму, - все грязное, вонючее. В 8 утра, мусор остался там еще с вечера... И тараканы, и крысы там. Мы открываем холодильник – все без маркировки", - рассказал Несмиянов.

"Сегодня питаться в районе пляжа опасно, даже в Одессе. А если вы уезжаете куда-то на побережье, чтобы отдохнуть дикарем, стоит быть максимально внимательными", - считает эксперт.

По его словам, продукты, которые продают местные жители на пляже, как правило, хранятся в антисанитарных условиях.

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