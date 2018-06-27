"Что с вами?": в сети появились свежие фото безлюдного Крыма

На полуострове совсем нет людей

В самый разгар лета в оккупированном Российской Федерацией Крыму пусто – в городах не видно туристов. Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Фото: Ялта (twitter.com/krimrt)

На снимках запечатлен вокзал курортного города Ялта. На них видно, что там нет людей.

Также в сети вызвало недоумение восхищение крымчан по поводу забора, который ограждает территорию автовокзала.

Фото: Ялта (twitter.com/krimrt)

"Алушта. Кем надо быть, что бы такое написать? Лапти, что с вами? Паблик Алушты: "Вот так, с умом огорожен автовокзал в Ялте. И внизу тоже есть выходы и не один. А у нас в Алуште, чтобы купить в дорогу воды, нужно сдать норматив по бегу на 100 метров" - из комментов к фото Ялта, автовокзал", - отмечается в записи.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

Кстати, россиянам не понравился отдых в оккупированном Крыму.

"Россияне недавно воплотили в жизнь очередную мечту Путина - построили мост в оккупированный четыре года назад полуостров Крым. Все, как всегда: миллиардные затраты в долларах за счет бюджетников, помпезное открытие и поток праздничных сюжетов на ТВ", - говорится в сюжете.

Крымские красоты