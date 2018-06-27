"Що з вами?": в мережі з'явилися свіжі фото безлюдного Криму

На півострові зовсім немає людей

У самий розпал літа в окупованому Російською Федерацією Криму порожньо - в містах не видно туристів. Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter.

Фото: Ялта (twitter.com/krimrt)

На знімках зображений вокзал курортного міста Ялта. На них видно, що там немає людей.

Також в мережі викликало подив захоплення кримчан з приводу забору, який захищає територію автовокзалу.

Фото: Ялта (twitter.com/krimrt)

"Алушта. Ким треба бути, щоб таке написати? Лапті, що з вами? Паблік Алушти: "Ось так, з розумом обгороджений автовокзал в Ялті. І внизу теж є виходи і не один. А у нас в Алушті, щоб купити в дорогу води, потрібно здати норматив з бігу на 100 метрів"- з коментів до фото Ялта, автовокзал", - наголошується в запису.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

До речі, росіянам не сподобався відпочинок в окупованому Криму.

"Росіяни нещодавно втілили в життя чергову мрію Путіна - побудували міст в окупований чотири роки тому півострів Крим. Все, як завжди: мільярдні витрати в доларах за рахунок бюджетників, помпезне відкриття і потік святкових сюжетів на ТБ", - йдеться в сюжеті.

Кримська краса