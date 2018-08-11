"Крики були божевільні": подробиці ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шестеро дітей

Фото: ДТП в Запорізькій області zp.dsns.gov.ua)

П'ятеро дітей загинули на місці ДТП

Очевидці смертельної ДТП в Запорізькій області розповіли подробиці аварії, у якій загинуло шестеро дітей і один дорослий. Про це повідомляє ТСН.

Смертельне ДТП сталося 10 серпня неподалік села Кам'янське Запорізької області. Мікроавтобус з 20-ма пасажирами, які поверталися з відпустки, зіткнувся з вантажівкою "Камаз", що перевозив запчастини з Краматорська Донецької області на Запорізьку АЕС.

У результаті аварії на місці загинули п'ятеро дітей і один дорослий. Ще одна дитина померла на наступний ранок в лікарні. А також, ще 12 чоловік знаходиться в лікарні у важкому стані.

За попередніми даними, водій "Камаза" не впорався з керуванням і протаранив маршрутний мікроавтобус "Спринтер".

Як розповіли очевидці, які їхали позаду мікроавтобуса, багатотонний "Камаз" почав зміщуватися з правого ряду до центру дороги.

"КамАз" зміщується з правого ряду потихеньку до центру дороги на зустрічну смугу. Потім відбувається удар в "Спринтер". Я йду вправо, піднімається хмара пилу. Потім, коли все розвиднілось, бачу - "Спринтер" лежить на даху", - розповів водій однієї з машин.

Водії інших автомобілів зупинилися, щоб допомогти постраждалим і почали витягувати їх з мікроавтобуса.

"Відразу людей витягали, крики були божевільні. Людей допомагали діставати", - розповів ще один очевидець.

"Якісь люди почали зупиняти машини: "Чоловіки, вийдіть, допоможіть!". Всі, хто міг, вибігав", - повідомила жінка, яка бачила момент ДТП.

Поряд з мікроавтобусом виявили рюкзак з трьома мобільними телефонами, які ймовірно належали дітям. Телефони дзвонили без перерви. Швидше за все, стурбовані батьки намагалися з'ясувати, чи дісталися діти до Запоріжжя.

З пасажирів маршрутного мікроавтобуса тільки двоє людей змогли самостійно пересуватися. Жінка разом з донькою після ДТП вирушили додому.

У водія вантажівки були всі необхідні документи, і він мав право керувати "Камазом". На даний момент він затриманий і з ним проводять слідчо-оперативні дії. Також затриманий і водій маршрутки.

Відео: Смертельне ДТП у запорізькій області (ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Запорізькій області маршрутка зіткнулася з вантажівкою.

А також писали про те, що у мережі показали момент зіткнення з вантажівкою.

Відео: РБК-Україна