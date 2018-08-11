"Крики були божевільні": подробиці ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шестеро дітей

П'ятеро дітей загинули на місці ДТП
Очевидці смертельної ДТП в Запорізькій області розповіли подробиці аварії, у якій загинуло шестеро дітей і один дорослий. Про це повідомляє ТСН.
Смертельне ДТП сталося 10 серпня неподалік села Кам'янське Запорізької області. Мікроавтобус з 20-ма пасажирами, які поверталися з відпустки, зіткнувся з вантажівкою "Камаз", що перевозив запчастини з Краматорська Донецької області на Запорізьку АЕС.
У результаті аварії на місці загинули п'ятеро дітей і один дорослий. Ще одна дитина померла на наступний ранок в лікарні. А також, ще 12 чоловік знаходиться в лікарні у важкому стані.
За попередніми даними, водій "Камаза" не впорався з керуванням і протаранив маршрутний мікроавтобус "Спринтер".
Як розповіли очевидці, які їхали позаду мікроавтобуса, багатотонний "Камаз" почав зміщуватися з правого ряду до центру дороги.
"КамАз" зміщується з правого ряду потихеньку до центру дороги на зустрічну смугу. Потім відбувається удар в "Спринтер". Я йду вправо, піднімається хмара пилу. Потім, коли все розвиднілось, бачу - "Спринтер" лежить на даху", - розповів водій однієї з машин.
Водії інших автомобілів зупинилися, щоб допомогти постраждалим і почали витягувати їх з мікроавтобуса.
"Відразу людей витягали, крики були божевільні. Людей допомагали діставати", - розповів ще один очевидець.
"Якісь люди почали зупиняти машини: "Чоловіки, вийдіть, допоможіть!". Всі, хто міг, вибігав", - повідомила жінка, яка бачила момент ДТП.
Поряд з мікроавтобусом виявили рюкзак з трьома мобільними телефонами, які ймовірно належали дітям. Телефони дзвонили без перерви. Швидше за все, стурбовані батьки намагалися з'ясувати, чи дісталися діти до Запоріжжя.
З пасажирів маршрутного мікроавтобуса тільки двоє людей змогли самостійно пересуватися. Жінка разом з донькою після ДТП вирушили додому.
У водія вантажівки були всі необхідні документи, і він мав право керувати "Камазом". На даний момент він затриманий і з ним проводять слідчо-оперативні дії. Також затриманий і водій маршрутки.
Відео: Смертельне ДТП у запорізькій області (ТСН)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Запорізькій області маршрутка зіткнулася з вантажівкою.
А також писали про те, що у мережі показали момент зіткнення з вантажівкою.
Відео: РБК-Україна