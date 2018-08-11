"Крики были сумасшедшие": подробности ДТП в Запорожской области, в котором погибло шестеро детей

Фото: ДТП в Запорожской области (zp.dsns.gov.ua)

Пятеро детей погибли на месте ДТП

Очевидцы смертельного ДТП в Запорожской области рассказали все подробности аварии, в которой погибло шестеро детей и один взрослый. Об этом сообщает ТСН.

Смертельное ДТП произошло 10 августа недалеко села Каменское Запорожской области. Микроавтобус с 20-ю пассажирами, которые возвращались из отпуска, столкнулся с грузовиком "Камаз", который перевозил запчасти из Краматорска Донецкой области на Запорожскую АЭС.

В результате аварии на месте погибло пятеро детей и один взрослый. Еще один ребенок умер на следующее утро в больнице. А также, еще 12 человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель "Камаза" не справился с управлением и протаранил маршрутный микроавтобус "Спринтер".

Как рассказали очевидцы, которые ехали позади микроавтобуса, многотонный "Камаз" начал смещаться с правого ряда к центру дороги.

"КамАз" смещается с правого ряда потихоньку к центру дороги на встречную полосу. Потом происходит удар в "Спринтер". Я ухожу вправо, поднимается облако пыли. Потом, когда все развиднелось, вижу - "Спринтер" лежит на крыше", - рассказал водитель одной из машин.

Водители других автомобилей остановились, чтобы помочь пострадавшим и начали вытаскивать их из микроавтобуса.

"Сразу людей вытаскивали, крики были сумасшедшие. Людей помогали доставать", - рассказал еще один очевидец.

"Какие-то люди начали останавливать машины: "Мужчины, выйдите, помогите!". Все, кто мог, выбегал", - сообщила женщина, которая видела момент ДТП.

Рядом с микроавтобусом обнаружили рюкзак с тремя мобильными телефонами, которые предположительно принадлежали детям. Телефоны звонили без перерыва. Скорее всего, обеспокоенные родители пытались выяснить, добрались ли дети до Запорожья.

Из пассажиров маршрутного микроавтобуса только двое человек смогли самостоятельно передвигаться. Женщина вместе с дочерью после ДТП отправились домой.

У водителя грузовика были все необходимые документы, и он имел право управлять "Камазом". На данный момент он задержан и с ним проводят следственно-оперативные действия. Также задержан и водитель маршрутки.

Видео: Смертельное ДТП в запорожской области (ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком.

А также писали о том, что в сети показали момент столкновения с грузовиком.

Видео: РБК-Украина