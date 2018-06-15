У Кривому Розі ґвалтували дитину: батьків відправили у СІЗО

Подружжя продавало інтимні відео зі своєю дочкою

У Кривому Розі відправили в СІЗО батьків, які ґвалтували чотирирічну дочку і продавали за криптовалюту інтимне відео з дитиною. Про це повідомляє ТСН.

Полтавський суд постановив заарештувати батьків на два місяці без права внесення застави.

30-річну жінку і 29-річного чоловіка затримали два дні тому. Пара використовували для зйомок порнографічного відео свою чотирирічну доньку. Малятко експлуатували два роки. Отримані відео подружжя продавали в мережі в Австралії та Азії за криптовалюту

Дівчинка знаходиться зараз в безпеці під наглядом психологів і соціальних працівників.

"Однозначно дитина потребуватиме тривалої реабілітації. Треба буде шукати сім'ю", - сказав уповноважений з прав дитини Микола Кулеба.

Батькам загрожує 12 років за ґратами.

Нагадаємо, що дівчинку оглянули лікарі.

Наголошується, що психологи провели бесіду з постраждалою чотирирічної дівчинкою.

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