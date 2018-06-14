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В Кривом Роге родители насиловали ребенка: девочку осматривают врачи

STYLERLIFE        14.06.2018 - 19:16
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Психологи провели беседу с пострадавшей четырехлетней девочкой

В Кривом Роге четырехлетнего ребенка собственные родители использовали для снятия порнографии. Девочку сейчас обследуют медики. Об этом сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "ВВС News Украина".

По его словам, ребенка перевезли в Полтаву, поскольку именно местные правоохранители открыли уголовное производство по этому делу.

Отмечается, что психологи провели беседу с пострадавшей четырехлетней девочкой.

"Она будет под постоянным наблюдением врачей", - добавил Тракало.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге родители насиловали свою четырехлетнюю дочь.

13 июня, в квартире, где проживали преступники, полицейские провели санкционированный обыск. Правоохранители установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К преступной деятельности была причастна семейная пара – 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою четырехлетнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения и снимали на видео.

Коротко о главном за 14 июня (видео: РБК-Украина)

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Теги: полиция, ребенок, Кривой Рог, полтава, насилие
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