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У Кривому Розі батьки ґвалтували дитину: дівчинку оглядають лікарі

STYLERLIFE        14.06.2018 - 19:16
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Психологи провели бесіду з постраждалою чотирирічною дівчинкою

У Кривому Розі чотирирічну дитину власні батьки використовували для зняття порнографії. Дівчинку зараз обстежують медики. Про це повідомив представник Нацполіції Ярослав Тракало в коментарі "ВВС News Україна".

За його словами, дитину перевезли в Полтаву, оскільки саме місцеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження по цій справі.

Зазначається, що психологи провели бесіду з постраждалою чотирирічною дівчинкою.

"Вона буде під постійним наглядом лікарів", - додав Тракало.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі батьки ґвалтували свою чотирирічну доньку.

13 червня, в квартирі, де проживали злочинці, поліцейські провели санкціонований обшук. Правоохоронці встановили та припинили канал розповсюдження файлів порнографічного характеру за участі дітей. До злочинної діяльності була причетна сімейна пара – 29-річний чоловік та його 30-річна дружина, вихідці з Кавказького регіону. Для своєї злочинної діяльності подружня пара використовувала свою чотирирічну доньку. Зловмисники вступали з нею в статеві зносини і знімали на відео.

Коротко про головне за 14 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: полиция, дитина, Кривой Рог, полтава, насилие
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