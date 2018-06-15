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В Кривом Роге насиловали ребенка: родителей отправили в СИЗО

STYLERLIFE        15.06.2018 - 17:41
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Супруги продавали интимные видео со своей дочерью

В Кривом Роге отправили в СИЗО родителей, которые насиловали четырехлетнюю дочь и продавали за криптовалюту интимное видео с ребенком. Об этом сообщает ТСН.

Полтавский суд постановил арестовать родителей на два месяца без права внесения залога.

30-летнюю женщину и 29-летнего мужчину задержали два дня назад. Пара использовали для съемок порнографического видео свою четырехлетнюю дочь. Малышку эксплуатировали два года. Полученные видео супруги продавали в сети в Австралию и Азию за криптовалюту

Девочка находится сейчас в безопасности под присмотром психологов и социальных работников.

"Однозначно ребенок будет нуждаться в длительной реабилитации. Надо будет искать семью", - сказал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

Родителям грозит 12 лет за решеткой.

Напомним, что девочку осмотрели врачи.

Отмечается, что психологи провели беседу с пострадавшей четырехлетней девочкой.

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Теги: арест, Изнасилование
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