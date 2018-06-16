У Кривому Розі ґвалтували дитину: нові шокуючі подробиці

Родичів дитини шукають в Азербайджані

Батьки, які розбещували 4-річну доньку, виявляється перебувають у кровному спорідненні. Про це повідомляє ТСН.

Батьки 4-річної дитини, яку вони використали для створення порновідео, є одне одному двоюрідними братом і сестрою.

Відомо, що власну дитину вони використовували для створення відео протягом останніх двох років. Ролики потім продавали через інтернет в Австралію за криптовалюту.

30-річна жінка та 29-річний чоловік – вихідці з Азербайджану. Громадянство України встиг оформити тільки батько дівчинки, і сама постраждала народилася вже в Україні. А нещодавно стало відомо, що подружжя перебувають у родинному зв'язку і доводяться один одному двоюрідними братом і сестрою.

"Те, що ми знаємо від соціальних служб – у них не було ніякої інформації на цю дитину. Ніхто до цього не повідомляв, дитина в садок не ходила", - розповів уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Відео: Батьків, які знущалися над дитиною, заарештували (ТСН)

Квартира, в якій вони проживали – зйомна, пара орендувала її кілька місяців тому. Сусіди в шоці від усієї цієї історії і стверджують, що скарг на нових мешканців не надходило. Дитину на вулиці вони не бачили.

Раніше сім'я жила в Полтавській області, і місцева поліція їх розшукувала, так як надійшов сигнал з Австралії. Після того, як батьків затримали, дитину довелося повертати в Полтавську область.

Кілька годин поліцейські везли вночі по бездоріжжю маленьку дівчинку, так як соціальні служби Кривого Рогу відмовилися її прийняти.

"Бездіяльність наших соцслужб не піддається ні критиці, ні висловлюванням. Як поліція, так і соціальні служби, можна сказати, байдуже поставилися до цієї дитині, тому що вони відмовилися брати які-небудь зобов'язання щодо її подальшого перебування", - пояснив керівник управління прокуратури Полтавської області Андрій Жилін.

Зараз дівчинка перебуває в реабілітаційному центрі у Полтаві, з нею працюють психологи. Дівчинка відмовляється спілкуватися з дорослими.

"Вона була у важкому стані, розгублена, не спілкувалася ні з ким", - говорить юрист Катерина Малихіна.

Батькам дитину вже не повернуть, йдуть пошуки її родичів в Азербайджані. Якщо вони відмовляться від неї, то їй почнуть шукати нову сім'ю.

А батьків заарештували на два місяці без права внесення застави. Їх чекає суд.

Нагадаємо, ми писали, що батьків відправили в СІЗО.

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