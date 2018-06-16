В Кривом Роге насиловали ребенка: шокирующие новые подробности

Родственников ребенка ищут в Азербайджане

Родители, которые развращали 4-летнюю дочь, оказывается состоят в кровном родстве. Об этом сообщает ТСН.

Родители 4-летнего ребенка, которого они использовали для создания порновидео, является друг другу двоюродными братом и сестрой.

Известно, что собственного ребенка они использовали для создания видео на протяжении последних двух лет. Ролики потом продавали через интернет в Австралию за криптовалюту.

30-летняя женщина и 29-летний мужчина – выходцы из Азербайджана. Гражданство Украины успел оформить только отец девочки, и сама пострадавшая родилась уже в Украине. А недавно стало известно, что супруги состоят в родственной связи и приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой.

"То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ребенок в садик не ходил", - рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Видео: Родителей, которые издевались над ребенком, арестовали (ТСН)

Квартира, в которой они проживали – съемная, пара арендовала ее несколько месяцев назад. Соседи в шоке от всей этой истории и утверждают, что жалоб на новых жильцов не поступало. Ребенка на улице они не видели.

Ранее семья жила в Полтавской области, и местная полиция их разыскивала, так как поступил сигнал из Австралии. После того, как родителей задержали, ребенка пришлось возвращать в Полтавскую область.

Несколько часов полицейские везли ночью по бездорожью маленькую девочку, так как социальные службы Кривого Рога отказались ее принять.

"Бездействие наших соцслужб не поддается ни критике, ни высказываниям. Как полиция, так и социальные службы, можно сказать, наплевательски отнеслись к этому ребенку, потому что они отказались брать какие-либо обязательства относительно его дальнейшего пребывания", - пояснил руководитель управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин.

Сейчас девочка находится в реабилитационном центре в Полтаве, с ней работают психологи. Девочка отказывается общаться со взрослыми.

"Она была в тяжелом состоянии, растерянная, не общалась ни с кем", - говорит юрист Екатерина Малыхина.

Родителям ребенка уже не вернут, идут поиски ее родственников в Азербайджане. Если они откажутся от нее, то ей начнут искать новую семью.

А родителей арестовали на два месяца без права внесения залога. Их ожидает суд.

Напомним, мы писали, что родителей отправили в СИЗО.

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