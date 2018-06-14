У Кривому Розі виявили оголене тіло дівчини

Причини загибелі встановлюються

У Кривому Розі виявили труп молодої жінки біля однієї з лікарень міста. Про це повідомив депутат міської ради Кривого Рогу Микола Колесник на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Микола колесник повідомив, що дівчина була голою.

"Біля одної з лікарень міста було виявлено тіло молодої жінки, на вигляд 18-20 років, без одягу", - сказано в повідомленні.

Крім того, депутат повідомив, що це вже не перший випадок за останній час. Нападають переважно на молодих жінок.

"Це вже не перший випадок смерті, не перший випадок насильницьких нападів на молодих жінок за останній час. Поліція працює над з'ясування обставин загибелі. Може вже пора залучити місцеві ЗМІ з попередженням про небезпеку? Тому-то "сором'язливо" все освітлюється, починаючи з вбитої дівчини на День міста", - написав Колесник.

Скріншот поста (Facebook.com/NikolayKolesnyk)

Напад на інших дівчат підтвердила і користувач Марія Прасолова.

"Напади були біля ставів на Соцмісті і у Тисячки (жертви живі). Також, за деякою інформацією, сьогодні на території 8-ї лікарні до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що кілька днів тому на цьому ж місці була аналогічна спроба переслідування", - написала місцева мешканка.

Скріншот коментарів (Facebook.com/NikolayKolesnyk)

Поліція Кривого Рогу підтвердила факт того, що сталося і почала з'ясовувати обставини загибелі молодої жінки.Тіло відправили на експертизу.

Фото: Місце події (1kr.ua)

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