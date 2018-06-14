В Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку

В преступлении участвовало двое мужчин

В ночь с 13 на 14 июня в центре Николаева двое неизвестных мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом сообщает местный сайт 0512.com.ua.

Ночью в центре Николаева двое неизвестный парней изнасиловали 12-летнюю девочку.

Известно, что нападение на ребенка было совершено во дворе за магазином "Сотка".

На место происшествия вызвали медиков и патрульную полицию. Девочка рассказала, что преступников было двое.

Сотрудники полиции оперативно отработали территорию вокруг места преступления и через некоторое время обнаружили подозреваемых. Мужчины были задержаны.

Потерпевшую девочку медики госпитализировали для полного обследования.

Обстоятельства преступления выясняются.

Фото: Преступники (0512.com.ua)

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