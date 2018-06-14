У Миколаєві згвалтували 12-річну дівчинку

У злочині брали участь двоє чоловіків

У ніч з 13 на 14 червня в центрі Миколаєва двоє невідомих чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку. Про це повідомляє місцевий сайт 0512.com.ua.

Вночі в центрі Миколаєва двоє невідомий хлопців зґвалтували 12-річну дівчинку.

Відомо, що напад на дитину було скоєно у дворі за магазином "Сотка".

На місце події викликали медиків і патрульну поліцію. Дівчинка розповіла, що злочинців було двоє.

Співробітники поліції оперативно відпрацювали територію навколо місця злочину і через деякий час виявили підозрюваних. Чоловіки були затримані.

Потерпілу дівчинку медики госпіталізували для повного обстеження.

Обставини злочину з'ясовуються.

Фото: Злочинці (0512.com.ua)

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